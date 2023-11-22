Meksika’da pelet üretimi Eylül ayında %3,5 düştü

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:58:15 (GMT+3) | San Diego

Meksika’da pelet üretimi, Altos Hornos de México (AHMSA) ve ArcelorMittal’ın faaliyet gösterdiği bölgelerde görülen düşüşlere bağlı olarak Eylül ayında yıllık %3,5 düşüşle 514.389 mt seviyesinde kaydedildi. Peña Colorada madeninde ise üretim %7,5 artış gösterdi.

Ulusal istatistik kurumu Inegi’nin yayımladığı verilere göre, Meksika’nın en fazla pelet üretimi yapan eyaleti olan ve Ternium ile ArcelorMittal’ın ortak iştiraki Peña Colorada madeninin faaliyet yürüttüğü Colima, Eylül ayında yıllık %7,5 düşüşle 351.890 mt pelet üretti.

Michoacán eyaletinde ArcelorMittal’a ait Las Truchas madeninde yapılan üretim ise yıllık %0,9 düşüşle 113.528 mt seviyesinde yer aldı. Michoacán eyaleti aynı ayda toplam üretimin %22,1’ini meydana getirdi.

Eylül ayında en büyük düşüş ise Altos Hornos de México’nun (AHMSA) merkezi olan Coahuila eyaletinde görüldü. Bu eyalette üretim yıllık %46,1 düşüşle 41.885 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında pelet fiyatları yıllık %15,6 düşüşle ortalama olarak 1.363 MXN/mt (77,2$/mt) seviyesinde kaydedildi.