Meksika’nın pelet üretimi Kasım ayında %11 düştü

Pazartesi, 22 Ocak 2024 10:22:50 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %11,4 düşüşle 517.135 mt seviyesinde yer aldı. ArcelorMittal’ın faaliyet gösterdiği bölgede üretimin %35,8 gerilemesi dikkat çekti.

Meksika’daki en büyük üretim yapan bölgeler arasından Colima, toplam üretimin %68,4’ünü oluşturdu. Colima bölgesinde Ternium’un işlettiği bir adet maden bulunurken ve ArcelorMittal ve Ternium’un ortak olduğu bir adet maden yer alıyor.

Kasım ayında bölgedeki Manzanillo şehrinde üretim %9,3 düşüşle 191.893 mt seviyesinde kaydedilirken Cuauhtémoc şehrinde üretimin %4,1 artışla 162.066 mt seviyesine çıktığı görüldü. Böylece Colima eyaletinin yaptığı toplam üretim %3,6 gerileyerek 353.959 mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal’ın işlettiği bir maden bulunan Michoacán bölgesinde ise Kasım ayı üretimi yıllık %35,8 düşüşle 74.032 mt oldu.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) faaliyet gösterdiği Coahuila eyaletinde pelet üretimi Kasım ayında yıllık %11,4 düşüşle 88.873 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ortalama pelet fiyatı nominal olarak %9,8 düşüşle 1.337 MXN/mt (76,2$/mt) oldu.