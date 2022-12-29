Meksika’nın Ocak-Kasım dönemi filmaşin üretimi, tüketimi, ihracatı

Perşembe, 29 Aralık 2022 09:09:14 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, filmaşin bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %3,9 düşüşle 2,59 milyon mt seviyesinde yer alarak ülkede en çok üretilen beşinci nihai mamul oldu.

Söz konusu dönemde tüketimi geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 2,60 milyon mt seviyesine kıyasla %8,6 düşüşle 2,38 milyon mt’a gerileyen filmaşin tüketimde beşinci sıraya yerleşti.

Canacero, filmaşinin ithalatta en önemli ilk 10 ürün listesine yer almadığını belirtti. Ocak-Kasım döneminde filmaşin ihracatı yıllık %18,5 artışla 311.000 mt seviyesine çıkarak en çok ihraç edilen altıncı nihai mamul olarak kayıtlara geçti.