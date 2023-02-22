Meksika’nın inşaat demiri üretimi Aralık ayında %6 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 10:46:50 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede inşaat demiri üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında üst üste dört ay kaydedilen artışların ardından yıllık %6 düşerek 208.910 mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında inşaat demiri üretimi yıllık %24,6 artışla 260.188 mt seviyesinde yer alarak rekor kırmıştı.

Yılın tamamında inşaat demiri üretimi yıllık %7,6 artışla 2,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Böylelikle inşaat demiri üretimi üst üste dört yıl 2 milyon mt seviyesini aşmış oldu.