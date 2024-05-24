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Meksika’nın hurda ithalatının değeri Mart ayında %30 düştü

Cuma, 24 Mayıs 2024 09:39:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Mart ayında yıllık %30 düşüşle 79 milyon $ seviyesinde yer aldı.

İthalat tonajı son 15 ayın ikinci en düşük seviyesinde kaydedilirken son 12 ay içinde 100 milyon $’ın altına yedinci defa düşmüş oldu. 2024 Mart’ı, bir Mart ayı için son dört yılda kaydedilen en düşük seviyede oldu.

Meksika’nın çelik üretimi son 16 ay boyunca ortalama yıllık %11,1 düşüş kaydetti.

Meksika’nın yaptığı hurda ihracatının değeri ise %15,2 artışla 48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde ithalat %10,7 düşüşle 275 milyon $ seviyesine geriledi. İhracat değeri ise %41,1 artışla 137 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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