Meksika’nın hurda ithalatı değeri Aralık’ta %17 geriledi

Perşembe, 15 Şubat 2024 10:33:43 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ithalatı değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık bazda %17,6 düşüşle 58,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin hurda üretimi ise 2023 yılında yıllık %11,7 düşüşle 16,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında ülkenin ithal ettiği toplam hurda değeri 2022’ye kıyasla %16,4 düşüşle 1,16 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Meksika’dan dış piyasalara yapılan hurda satışları ise Aralık ayında %21,9 artışla 39,8 milyon $ seviyesinde kaydedilirken 2023 yılında 2022’ye kıyasla %4,1 düşüşle 469 milyon $ oldu.