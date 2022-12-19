Meksika’nın hurda ithalatının değeri Ekim ayında %105 arttı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:34:10 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ithalatının değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %104,9 artışla 117,3 milyon $ seviyesinde yer alarak en yüksek ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

Hurda ithalatının değeri bu yılın Nisan ayında %101,1 artışla 151 milyon $ seviyesinde yer alarak rekor kırmıştı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hurda ithalatı yıllık %7 artışla 1,21 milyar $ olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,13 milyar $ seviyesini aştı. Ayrıca söz konusu seviye 2010-2020 yılları arasında kaydedilen ortalama 338 milyon $’ın üç katına çıkmış oldu.