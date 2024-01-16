Meksika’nın hurda ithalatı değeri Kasım’da %16 geriledi

Salı, 16 Ocak 2024 10:26:29 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ithalatı değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık bazda %16,1 düşüşle 86,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının ilk on bir ayında hurda ithalatı yıllık %16,3 düşüşle 1,10 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Meksika piyasasında hurda ihracatı ise aynı ay içinde %86,5 artışla 43,5 milyon $ seviyesine çıktı. Ülkenin Ocak-Kasım döneminde hurda ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 430 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin yerel veya ithal hurda tüketimi ise son on iki aydır aylık ortalama %11,2 geriledi.