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Meksika’nın hurda ithalat değeri Kasım ayında %43 yükseldi

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:32:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %43,9 artışla 103 milyon $ olurken, Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,2 artışla 1,32 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Söz konusu ayda Meksikalı şirketlerin hurda ithalatı 14. defa 100 milyon $ sınırını aşmış oldu. Bir önceki rekor geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 189 milyon $ ile kırılmıştı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ticari hurda akışı yıllık %11,3 artışla 1,78 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin hurda ihracatı yıllık %44,8 düşüşle 23 milyon $’a gerilerken, yılın ilk 11 ayında yıllık %17,9 artışla 457 milyon $ seviyesine yükseldi.

İhracattaki düşüşte hükümetin enflasyonu düşürmek için devreye aldığı politikanın ve bu politika kapsamında çelik ve alüminyum hurda ihracatının yasaklanmış olmasının etkili olabileceği söyleniyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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