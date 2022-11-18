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Meksika’nın hurda ithalat değeri Eylül ayında %38,8 düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 09:14:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Eylül ayında yıllık %38,8 düşüşle 81,9 milyon $ oldu. Hurda ithalatı bir önceki ay yıllık %67,3 ve Temmuz ayında %15,7 azalmıştı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde hurda ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,08 milyar $’a kıyasla %1,8 artışla 1,09 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı. 2010 ve 2020 yılları arasında yıllık ortalama hurda ithalatı 304 milyon $ seviyesinde yer almıştı.

Eylül ayında hurda ihracatı yıllık %10,4 artışla 36,9 milyon $ olurken, yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,7 artışla 403,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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