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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Eylül’de aylık %2,7 azaldı

Cuma, 15 Kasım 2024 09:09:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %30,7 artışla 242.601 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 273,7 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 209,2 milyon $’a kıyasla 264 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 80.056 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 72.282 mt’a kıyasla 80.447 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 62.188 mt ile Vietnam, 19.381 mt ile Güney Kore, 19.188 mt ile Meksika ve 15.061 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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