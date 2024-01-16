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Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Kasım ayında %30 yükseldi

Salı, 16 Ocak 2024 10:49:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %30,5 artışla 411.000 mt seviyesine çıktı. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %18,1 artışla 294.000 mt seviyesinde yer aldı.

Galvanizli sac, 2023 yılında ilk defa sıcak rulo sac ile birlikte Meksika’da en çok tüketilen çelik ürünleri arasında birinciliği paylaşırken en çok üretilen ürünler arasında üçüncü sırada kaldı. Galvanizli sac tüketimi son 7 ay boyunca sıcak rulo sacın ardından ikinci sırada yer almıştı. 

Kasım ayında galvanizli sac ihracatı yıllık %2,7 düşüşle 36.000 mt olurken, ithalatı yıllık %47,1 artışla 153.000 mt seviyesinde kaydedildi.    

Yılın ilk on bir ayında galvanizli sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,5 artışla 4,2 milyon mt’a yükselirken üretim %7,1 artışla 3,08 milyon mt oldu. İhracat %23,7 düşüşle 389.000 mt seviyesine gerilerken ithalat ise %7,8 artışla 1,52 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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