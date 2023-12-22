Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Ekim ayında rekor kırdı

Cuma, 22 Aralık 2023 09:34:56 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %31,6 artışla 425.000 mt seviyesine çıkarak rekor kırdı. Galvanizli sac tüketimi 3 ay arka arkaya 400.000 mt seviyesinin üzerinde kaydedildi.

Galvanizli sac üretimi ise yıllık %13,3 artışla 298.000 mt seviyesinde yer aldı.

Galvanizli sac yedi ay arka arkaya Meksika’da en çok tüketilen ikinci çelik ürünü olurken en çok üretilen ürünler arasında üçüncü sırada kaldı.

Ekim ayında galvanizli sac ihracatı yıllık %35,4 düşüşle 31.000 mt olurken, ithalatı yıllık %46,3 artışla 158.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında galvanizli sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 3,8 milyon mt’a yükselirken üretim %6,1 artışla 2,78 milyon mt oldu. İhracat %25,2 düşüşle 353.000 mt seviyesine gerilerken ithalat ise %4,7 artışla 1,37 milyon mt seviyesine çıktı.