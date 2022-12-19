Meksika’nın çelik hurda ihracatının değeri Ekim ayında %23,4 azaldı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:28:14 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ihracatının değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %23,4 düşüşle 29,4 milyon $ seviyesinde yer aldı. Hükümetin söz konusu ayın başında çelik ve alüminyum hurda ihracatını yasaklamasının söz konusu düşüşte etkili olmuş olabileceği ifade edildi.

Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador’un enflasyona karşı aldığı önlemler kapsamında gıda ambalajına yönelik çelik ve alüminyum ihracatına getirilen yasağa bağlı olarak Ekim ayında çelik hurda ihracatının değeri son 20 yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın hurda ihracatı sınırlı olsa da bu yılın ilk aylarında yeniden artışa geçerek Ocak-Ekim döneminde 433 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye son 14 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.