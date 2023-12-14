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Meksika’da hurda ithalatı değeri Ekim ayında 117 milyon $ oldu

Perşembe, 14 Aralık 2023 09:40:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın hurda ithalatı değeri Ekim ayında yıllık bazda nispeten yatay seyrederek 117,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında hurda ithalatı yıllık %14,7 düşüşle 1,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Meksika piyasasında hurda ihracatı ise aynı ay içinde %47,9 artışla 43,5 milyon $ seviyesine çıktı. Ülkenin Ocak-Ekim döneminde hurda ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 386 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin yerel veya ithal hurda tüketimi ise son on aydır aylık ortalama %11,5 geriledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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