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Meksika Vietnam’dan ithal kaplamalı yassı mamule yönelik antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:58:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, yerel üreticiler Ternium Mexico ve Tenigal’in başvurusu üzerine Vietnam’dan ithal kaplamalı yassı mamule yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Söz konusu şirketler, 2018 ile 2020 yılları arasında, Vietnam’dan yapılan kaplamalı yassı mamul ithalatının arttığını ve bu durumun, Meksika çelik sektörüne zarar verdiğini savundu.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01, 7226.99.99, 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13, 9802.00.15 ve 9802.00.19. kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bakanlık, antidamping soruşturmasının, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını ve ithalatın, yerli üretime zarar verdiği öne sürülen 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemin de inceleneceğini söyledi.


Etiketler: yassı ürünler  kota ve vergiler  çelik üretimi  Meksika  Kuzey Amerika  kaplamalı  |  benzer haberler »


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