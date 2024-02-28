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Meksika Kongresi ABD’nin 232. Madde uyarısını görüştü

Çarşamba, 28 Şubat 2024 09:38:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Kongresi, ABD’nin 232. Maddeyi yeniden uygulamaya başlayabileceğine yönelik uyarısının ardından Meksika’nın dış ticaretinin %5,1’ini oluşturan sektörler hakkında konuşmak için bir araya geldi.

Muhalefet partisi senatörlerinden Verónica Martínez, Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro’nun ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yapılan görüşmenin sonuçlarını açıklamasının büyük ödem taşıdığını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro 16 Şubat tarihinde sanal ortamda bir araya gelmiş ve Tai, bir yıl süren görüşmelerin ardından Meksika hükümetinin ABD’ye yapılan çelik ihracatı konusunda hızlı bir şekilde önlem almasını istemişti. Tai, bu görüşmede 2018 yılında uygulanan 232. Maddenin tekrar yürürlüğe girebileceğine dair uyarıda bulunmuştu.

Meksika, 2023 yılının Ağustos ayında aralarında ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal çelik ürünler için %25 ilave vergi uygulamaya başlamıştı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olarak bu vergi, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Türkiye, Brezilya, İran, Ukrayna, Tayvan, Vietnam, Endonezya ve Kazakistan gibi ülkelere uygulanan antidamping vergilerine ek olarak yürürlükte.

Meksika Kongresi’nde iktidar partisinin 26 temsilcisi, ABD’nin Meksika’nın çelik ürünlerinin ithalatında şeffaflık sağlamadığına yönelik ithamlarını, “Meksika’nın çelik ihracatı USMCA ya da herhangi bir ticaret anlaşmasını ihlal etmemektedir. Meksika’nın iş birliği yapmadığına ya da şeffaflık sağlamadığına ve Meksika’nın Çin ile ABD arasındaki ithalatta aracı olduğuna yönelik iddialar gerçek değildir,” ifadeleriyle reddetti. Temsilciler bununla birlikte hükümetler ve şirketler arasında adil olmayan ticaret koşullarını araştırmak adına diyalog çağrısında bulundu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 232. Madde 

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