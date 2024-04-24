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Meksika ithal ürünlere %50’ye kadar vergi getirdi

Çarşamba, 24 Nisan 2024 10:30:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden ithal 544 ürün için yerel üretimi teşvik etme amacıyla %5 ila %50 arasında vergi uygulama kararı aldı. Bu ürünlerin 226 adedini 2026 yılının Nisan ayına kadar yürürlükte kalacak %20 ila %50 vergi getirilen çelik ürünleri oluşturdu.

Hükümet en son 16 Ağustos 2023 tarihinde serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal 201 çelik ürün dahil olmak üzere toplamda 392 ürüne %25 vergi getirmişti.

Yeni vergi paketi içinde %50 vergi uygulanan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde sırasıyla 7213.91.03 ve 7213.99.99 kodları altında yer alan 14 mm altı ebatlı filmaşin ve “diğer ülkelerden” ithal filmaşin oldu.

103 çelik ürüne %35 vergi getirilirken 7317.00.01 ve 7326.20.06 kodları altında yer alan iki çelik ürüne %30 vergi uygulanacak. Bununla birlikte 118 çelik ürün için %25 ve 1 çelik ürün için %20 vergi getirilecek.

Uzmanlar bu önlemlerin ABD’nin Meksika’dan yapılan ithalata vergi getirmesinden kaçınmak için alındığını ifade etti. ABD, 2018 ayının Mart ayında düzenlediği 232. Madde kapsamında Meksika’dan ithal çeliğe %25, alüminyuma %10 vergi uygulamaya başlamıştı.

Yakın zamanda ABD Kongresi’nde Çin’den ithal ürünlerin Meksika üzerinden ABD’ye satıldığı öne sürüldü ve 232. Maddenin yeniden uygulanması talep edildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 232. Madde 

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