ABD’li senatörler Meksika için 232. Maddenin yeniden uygulanmasını istiyor

Perşembe, 14 Mart 2024 10:03:44 (GMT+3) | San Diego

ABD’de Tom Cotton ve Sherrod Brown’ın öncülük ettiği bir grup senatör, Meksika’dan ithal edilen çelik ürünler için 232. Maddenin tekrar uygulanması amacıyla bir yasa teklifi yaptı.

Yasa teklifinde, 232. Madde kapsamında Meksika’dan ABD’ye ithal edilen ürünler için 16 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren vergilerin en az bir yıllığına olmak üzere tekrar uygulanması isteniyor.

Bu girişim, ABD’nin en büyük ticaret ortağı olan Meksika’daki piyasa oyuncularını endişeye soktu. Meksikalı Grupo Financiero Base’nin Baş Ekonomisti Gabriela Siller, ABD ve Meksika arasındaki ticaretin bu yasayla birlikte zarar görebileceğini ifade etti. Siller’a göre yasa teklifinin Amerika Demir ve Çelik Enstitüsünden destek bulması seçim yılı olduğu için mecliste de destek bulmasını sağlayabilir. Yasa teklifi, geçmişte uygulandığının aksine yalnızca çelik ürünlerini kapsıyor.

Yasa teklifinin meclisten geçmesi için Haziran ayına kadar vakit olduğunu belirten Uluslararası İlişkiler ve Ticaret profesörü Jorge Molina Larrando, yasa teklifini öne süren on senatörden dokuzunun daha önce Meksika’dan yapılan ithalata yönelik kaygılarını ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Kai, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a ilettiğini ifade etti.