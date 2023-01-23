﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisini 2026’ya kadar uzattı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:41:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’de üretilen filmaşin veya aynı menşeli ürünün başka bir ülkeden ithalatına uygulanan 490$/mt seviyesindeki antidamping vergisini 2026 yılının Temmuz ayına kadar uzattı.

Antimdaping vergisi Çin’den 7213.10.01, 7213.20.91, 7213.91.03, 7213.99.99, 7227.10.01, 7227.20.01 ve 7227.90.99 kodları altında ithal edilen ve diğer ülkelerden 9802.00.01, 9802.00.07, 9802.00.13, 9802.00.19 ve 9802.00.23 kodları altında ithal edilen Çin menşeli filmaşine uygulanacak.

Altı yerel üreticinin hükümetten antidamping vergisinin devam ettirilmesini talep ettiği belirtildi. Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, DeAcero yerel filmaşin üretiminin %51’ini, Ternium %18’ini, ArcelorMittal %16’sını, TA 2000 %6’sını, Grupo Acero %5’ini ve Aceros DM %4’ünü oluşturuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler ArcelorMittal DeAcero Ternium México 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları geriledi

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını sertçe düşürdü

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %3,8 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yerel filmaşin fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin güneyinde uzun mamul talebi sınırlı, fiyatlar kırılgan

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan uzun mamul piyasasında görünüm olumlu, ithalat teklifleri canlı

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 3. Hafta

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %13,9 düştü

19 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları arttı fakat Güneydoğu Asya’da en rekabetçi seviyeye sahip

19 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’nın ithal uzun mamul alımları şimdilik azaldı

19 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük