Meksika Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisini 2026’ya kadar uzattı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:41:48 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’de üretilen filmaşin veya aynı menşeli ürünün başka bir ülkeden ithalatına uygulanan 490$/mt seviyesindeki antidamping vergisini 2026 yılının Temmuz ayına kadar uzattı.

Antimdaping vergisi Çin’den 7213.10.01, 7213.20.91, 7213.91.03, 7213.99.99, 7227.10.01, 7227.20.01 ve 7227.90.99 kodları altında ithal edilen ve diğer ülkelerden 9802.00.01, 9802.00.07, 9802.00.13, 9802.00.19 ve 9802.00.23 kodları altında ithal edilen Çin menşeli filmaşine uygulanacak.

Altı yerel üreticinin hükümetten antidamping vergisinin devam ettirilmesini talep ettiği belirtildi. Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, DeAcero yerel filmaşin üretiminin %51’ini, Ternium %18’ini, ArcelorMittal %16’sını, TA 2000 %6’sını, Grupo Acero %5’ini ve Aceros DM %4’ünü oluşturuyor.