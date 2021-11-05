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Meksika Brezilya ve Rusya’dan ithal slaba antidamping vergisi getirmeyecek

Cuma, 05 Kasım 2021 09:44:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Rusya ve Brezilya’dan ithal slaba yönelik başlattığı antidamping soruşturmasını tamamladığını duyurdu.

Antidamping soruşturması, yerel çelik üreticisi ArcelorMittal Mexico’nun, 30 Haziran 2020 tarihinde yaptığı başvuru üzerine 21 Eylül 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Şirket, Brezilya ve Rusya’dan ithal slabın, 2017 ile 2019 yılları arasında dampinge yol açtığını ve Meksika yerel çelik sektörüne zarar verdiğini öne sürmüştü. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu ülkelerden ithal slabın, dampinge yol açtığı iddiasını destekleyecek yeterli kanıt bulunduğu halde 2017-2019 yılları arasında, Meksika çelik sektörünün zarar gördüğünü saptayamadığını bildirdi. Bunun sonucunda, soruşturmanın tamamlanmasına ve antidamping vergisi getirilmemesine karar verildi.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7207.12.99, 7207.20.99, 7224.90.02 ve 7224.90.99. kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: slab  Meksika  çelik üretimi  yarı ürünler  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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