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Masteel karbonsuz üretim hedefi için Ace Gasses Marketing ile el sıkıştı

Cuma, 16 Mayıs 2025 14:39:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya merkezli çelik üreticisi Malaysia Steel Works (Masteel), karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojisini üretim süreçlerine entegre etmek için yerel endüstriyel gaz tedarikçisi Ace Gasses Marketing ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Taraflar, optimum karbon yakalama teknolojilerini belirlemek amacıyla fizibilite çalışması yürütecek ve yakalanan karbonun kullanılması veya depolanmasına yönelik seçenekleri araştıracak. Bu sayede Masteel, karbon ayak izini daha da düşürebilecek ve yeşil çelik talebini karşılayabilecek.

Maasteel, 2050 yılından önce karbon emisyonlarını sıfırlayan ilk Malezyalı çelik üreticisi olmayı hedefliyor.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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