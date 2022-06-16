Marcegaglia Ravenna tesisindeki 1 No'lu galvanizleme hattını yeniledi

Perşembe, 16 Haziran 2022 14:23:52 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion’ın İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un Ravenna tesisindeki 1 No’lu galvanizleme hattını yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları Marcegaglia’nın talep ettiği gibi yalnızca 50 günlük kesinti süresi içinde tamamlandı. 1 No’lu galvanizleme hattının yenilenmesinin ardından üretim %20 artarken, doğalgaz tüketimi %20 ve elektrik tüketimi %15 azaldı. Yenileme çalışmalarından önce şirket dört adet galvanizleme hattında yıllık 1,8 milyon mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahipti.