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Marcegaglia Ravenna tesisindeki 1 No'lu galvanizleme hattını yeniledi

Perşembe, 16 Haziran 2022 14:23:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion’ın İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un Ravenna tesisindeki 1 No’lu galvanizleme hattını yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları Marcegaglia’nın talep ettiği gibi yalnızca 50 günlük kesinti süresi içinde tamamlandı. 1 No’lu galvanizleme hattının yenilenmesinin ardından üretim %20 artarken, doğalgaz tüketimi %20 ve elektrik tüketimi %15 azaldı. Yenileme çalışmalarından önce şirket dört adet galvanizleme hattında yıllık 1,8 milyon mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahipti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Marcegaglia 

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