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Malezyalı Petronas ile dokuz Japon şirket karbon yakalama ve depolama projesinde iş birliği yapacak

Çarşamba, 18 Eylül 2024 12:19:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX), yedi Japon şirket ve Malezya’da devlete bağlı enerji şirketi Petronas’ın karbon yakalama ve depolama projesi için Japonya’da devlete bağlı enerji şirketi Japan Energy and Metals National Corporation (JOGMEC) ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Proje kapsamında Japonya’ya ait Setouchi’deki sanayi bölgelerinden yayılan karbondioksit, Malezya’nın Sarawak açıklarında enjekte edilip depolanacak.

Projede JAPEX ve JOGMEC dışında yer alan diğer Japon şirketlerin JGC Holdings Corporation, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., JFE Steel Corporation, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Chemical Corporation, The Chugoku Electric Power Co. ve Japan Gas Line Co., Ltd. olduğu bildirildi.

Söz konusu şirketlerin Japonya’daki çelik tesisleri, enerji santralleri, kimya tesisleri ve diğer tesislerden salınan karbondioksitin ayrıştırılması, yakalanması ve sıvılaştırılması için gerekli ekipmanların ve maliyetlerin belirlenmesi üzerinde iş birliği yapacağı ifade edildi. Ayrıca karbondioksitin deniz yoluyla Sarawak’a taşınması, burada enjekte edilmesi ve depolanması konularında çalışmalar gerçekleştireceği de bildirildi.


Etiketler: Asya 

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