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Malezyalı Mycron Steel 2025’e kadar kendi yeşil çelik ürünlerini çıkaracak

Çarşamba, 25 Eylül 2024 14:02:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli soğuk rulo sac ve çelik boru üreticisi Mycron Steel Berhad, artan yeşil çelik talebini karşılayabilmek için 2025 yılına kadar kendi yeşil çelik ürünlerini piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Şirket, yüksek kaliteli ve düşük karbonlu ürünlerin emisyon azaltma hedefi olan otomotiv, inşaat de altyapı gibi çeşitli sektörlerde kullanılacağını belirtti.

Buna ek olarak Mycron Steel, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşma hedefi doğrultusunda Japon çelik üreticisi JFE Steel ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Mycron Steel, JFE’nin JGreeX™ markası altındaki yeşil çeliği üretim sürecine entegre ederek Malezya’daki ilk yeşil çelik üreticisi olacak. JGreeX™ ürününün Mycron’un toplam çelik üretiminin yalnızca küçük bir kısmını oluşturması beklenirken küresel yeşil çelik talebinin önümüzdeki beş yıl içinde 2,5 kat artacağı tahmin ediliyor. Mycron’un CEO’su Roshan M. Abdullah, yeşil çeliğin 2030 yılına kadar küresel çelik satışlarının %25’ini oluşturabileceğini belirtti.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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