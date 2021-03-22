Malezya hurdaya %15 ihracat vergisi getirdi

Pazartesi, 22 Mart 2021 16:18:09 (GMT+3) | İstanbul

Malezya hükümeti, 25 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hurda ihracatına %15 oranında vergi getirdiğini açıkladı.

2020 yılında ülke, yıllık %14 artışla 454.798 mt hurda ihraç etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Ocak ayında hurda ihracatını %15 vergiye tabi tutmayı planladığını açıklamıştı.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7204.10.00.00, 7204.29.00.00. 7204.30.00.00, 7204.41.00.00 ve 7204.49.00.00 kodları altında yer alıyor.