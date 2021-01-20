Malezya demir ve çelik politikasını revize etti, hurdaya ihracat vergisi getirmeyi planlıyor

Çarşamba, 20 Ocak 2021 16:12:12 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), yerel piyasa oyuncularına uzun vadede fayda sağlamak için demir ve çelik politikasını revize ediyor. MITI, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir sektör geliştirmek amacıyla demir ve çelik politikası için bir temel oluşturmayı hedefliyor.

Buna göre bakanlık, yeni imalat ruhsatlarının verilmesine yönelik koşulları sıkılaştıracak, uzun ve yassı ürünlere yönelik %5-15 oranındaki vergiler de dahil olmak üzere mevcut vergi yapısını genişletecek. MITI ayrıca hurda ihracatını %15 vergiye tabi tutmayı planlıyor.

MITI, ihracat amaçlı olarak ruhsatlı üretim deposu ve serbest bölge aracılığıyla yapılacak ithalatı vergiden muaf tutabilir. Hurda geri dönüşüm faaliyetleri için verilecek üretim ruhsatları daha katı şartlara tabi olacak. Geri dönüşüm faaliyetleri yürüten imalat ruhsatı sahiplerinin demir ve çelik, bakır ve alüminyum üretimi için hurda ithal etmelerine izin verilirken, tüccarların söz konusu hammaddeyi ithal etmelerine izin verilmeyecek.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, revizyonlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak ve ülkenin yeni Sanayi Kalkınma Planı 2021-2030 için değerlendirilebilir. Pazar oyuncuları, tüm değer zincirini kapsayan ve uzun vadede sektöre fayda sağlayacak revizyonları destekledi.