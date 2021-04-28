Malezya, Endonezya ve Vietnam’dan ithal soğuk paslanmaz çeliğe nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:15:04 (GMT+3) | İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Endonezya ve Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Vietnam için %8,80-34,82 ve Vietnam için %7,81-23,84 oranlarında yer alıyor. Söz konusu oranlar 24 Nisan 2021 ve 23 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, soruşturma, yerel üretici Bahru Stainless Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 28 Temmuz 2020 tarihinde başlatılmıştı ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında söz konusu ürünlere %7,73-34,82 oranlarında değişiklik gösteren geçici antidamping vergisi getirilmişti.