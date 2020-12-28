Malezya Endonezya ve Vietnam’dan ithal soğuk paslanmaz çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Endonezya ve Vietnam’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.
Soruşturma, yerel üretici Bahru Stainless Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 28 Temmuz 2020 tarihinde başlatılmıştı.
Söz konusu ürünlere getirilen %7,73-34,82 oranlarında değişiklik gösteren geçici antidamping vergisi 26 Aralık 2020 tarihinden itibaren 120 gün yürürlükte kalacak.
Soruşturmanın nihai kararı en geç 23 Nisan 2021 tarihinde verilecek.