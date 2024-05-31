Majestic Steel Arkansas tesisinde iki yeni sac işleme hattı kurdu

Cuma, 31 Mayıs 2024 14:44:57 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli çelik servis merkezi Majestic Steel USA, Inc., Arkansas’ta yer alan Blytheville tesisinde yerel ekipman üreticisi Red Bud Industries’ten temin ettiği iki yeni sac işleme hattının kurulumunu tamamladığını duyurdu.

Çoklu sac kesim hattı olan ilk ekipman 1.829 milimetreye varan genişlikte ve 4,7 milimetre kalınlığında soğuk haddelenmiş çelik, galvanizli sac ve boyalı sac işleyebilecek. Diğer hat olan yüksek hızlı hassas kesme makinesi de şirketin 1.829 milimetreye varan genişlikte ve 1,5 milimetre kalınlığında soğuk haddelenmiş çelik, galvanizli sac ve boyalı sac işlemesine olanak tanıyacak.