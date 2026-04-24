MISA Arkansas’ta yassı mamul işleme tesisi kuracak

Arkansas Ekonomik Kalkınma Komisyonunun açıklamasına göre Japonya merkezli Marubeni-Itochu grubuna bağlı Marubeni-Itochu Steel America Inc. (MISA), Arkansas’ta bulunan Osceola’da 37 milyon $’ı aşan yatırımla yeni bir yassı mamul işleme tesisi kurmayı planlıyor. Söz konusu tesisin Big River Steel’in yanında konumlandırılacağı ve ABD’nin güney-orta bölgesindeki müşterilere yüksek kaliteli çelik ürün tedarik kapasitesini artırmasının beklendiği ifade edildi.

Tesisin, MISA’nın bağlı şirketi olan MISA Specialty Processing tarafından işletileceği ve şirketin Kuzey Amerika’daki mevcut işleme merkezi ağına dahil edileceği belirtildi.

Yatırımın 35 kişilik yeni istihdam yaratmasının beklendiği, bunun yerel ekonomiyi destekleyeceği ve bölgedeki istihdam imkânlarını artıracağı ifade edildi. Şirketin, kararın bölgedeki nitelikli iş gücüne duyulan güveni ve ABD çelik sektörü açısından stratejik önemini yansıttığını belirttiği aktarıldı.

Otomotiv ve sanayi uygulamalarına odaklanacak

Yeni işleme merkezinin başta otomotiv sektörü olmak üzere çeşitli son kullanıcı sektörlere hizmet vereceği ve müşteri ihtiyaçlarına uygun işlenmiş yassı mamul sunacağı ifade edildi.

Projenin aynı zamanda ABD’de çelik üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak bölgede tedarik zinciri kabiliyetlerini güçlendirmesinin beklendiği belirtildi.

Genişleme stratejisinin parçası

Marubeni-Itochu Steel America Inc., söz konusu yatırımın Kuzey Amerika’daki varlığını genişletme ve önemli sanayi bölgelerinde işleme kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.