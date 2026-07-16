Mahkeme belediye meclisinin kararını bozdu, EMR Camden’daki hurda öğütme faaliyetlerine yeniden başladı

European Metal Recycling (EMR), New Jersey Yüksek Mahkemesi hâkiminin tesisin ruhsatının geçici olarak askıya alınması kararını kaldırmasının ardından, New Jersey eyaletinin Camden kentindeki hurda öğütme tesisinde faaliyetlerine yeniden başladı. Basında yer alan haberlere göre şirket, 13 Temmuz Pazartesi günü kademeli olarak yeniden faaliyete geçerken, tesisin 17 Temmuz Cuma günü tam kapasiteyle çalışmaya başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EMR, 29 Mayıs tarihinde tesiste meydana gelen ve iki kademeli alarm verilmesine yol açan yangının ardından Camden Belediyesi’nin şirketin ruhsatını askıya alması üzerine hurda parçalama faaliyetlerini durdurmuştu.

Faaliyetlerin yeniden başlaması, aynı hafta içinde alınan birbiriyle çelişen iki kararın ardından gerçekleşti. Camden Belediye Meclisi, 7 Temmuz Salı günü EMR ile şirketin kademeli olarak yeniden faaliyete geçmesine imkân tanıyacak uzlaşmayı oybirliğiyle reddetti. Bazı meclis üyeleri önerilen güvenlik önlemlerinin şirkete duydukları güveni yeniden tesis etmek için yeterli olmadığını belirtti. Camden Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Arthur Barclay, “Daha iyisini yapmak zorundalar ve bunu yapabilecek imkânlara da sahipler,” dedi.

Ertesi gün New Jersey Yüksek Mahkemesi hâkimi, belediyenin tesisin yeniden faaliyete geçmesini engellerken, eyalet ve belediye kurallarına uymadığına hükmederek ruhsatın askıya alınması kararını kaldırdı. Hâkim ayrıca EMR’nin faaliyetlerine yeniden başlamadan önce belirli güvenlik kriterlerine uymasına karar verdi.

Tesis şu anda EMR’nin FireSMART adını verdiği yeni bir çerçeve kapsamında faaliyet gösteriyor. Sistem, lityum iyon bataryalardan kaynaklanan yangın riskini azaltmayı ve olaylara müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. EMR USA Başkanı Joe Balzano, söz konusu çerçevenin malzemelerin tesise ulaşmadan önce, tesis sahasındayken ve herhangi bir olay meydana geldiğinde yönetilme biçimini güçlendirdiğini ifade etti.

Önerilen uzlaşmaya ilişkin bir belgeye göre 29 Mayıs tarihindeki yangın, EMR’nin Camden’daki faaliyetlerinde son beş yıl içinde meydana gelen en az 12’nci yangın olurken tesis çevresinde yaşayanlar tekrarlanan duman olaylarının yol açtığı sağlık endişelerini gerekçe göstererek faaliyetlerin yeniden başlamasına tepki gösterdi.

Camden Bölgesi Komiseri Jeff Nash, tesisin yeniden faaliyete geçmesinden memnun olmadığını ancak yeni sisteme temkinli bir iyimserlikle yaklaştığını belirterek New Jersey Valisi Mikie Sherrill’in hurda tesislerine yönelik ilave düzenlemeler getiren yasayı imzaladığını hatırlattı.