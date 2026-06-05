European Metal Recycling yangının ardından hurda öğütme tesisini durdurdu

İngiltere merkezli geri dönüşüm şirketi European Metal Recycling (EMR), ABD, Camden’daki hurda öğütme tesisinde 29 Mayıs’ta çıkan yangın sonrası faaliyetleri durdurdu. Yangının hurdanın arasına karışan lityum iyon pilden kaynaklandığı düşünülüyor. Son beş yılda tesiste 15 yangın çıkması nedeniyle New Jersey yetkilileri EMR’ye karşı dava açmış durumda.

Şirket yeni yangın söndürme sistemi kurmuş olsa da son olay yerel yönetimlerin tepkisini artırdı. Camden yetkilileri tesisin tamamen kapatılmasını ve EMR’nin işletme ruhsatının iptal edilmesini istiyor. EMR ise bunun sektör genelinde, hurdaların arasına karışan lityum iyon pillerden kaynaklanan ulusal bir sorun olduğunu savunuyor.

Camden’daki duruşun deep sea hurda arzını ciddi daraltması beklenmiyor ancak kısa vadede ABD Doğu Kıyısı’ndaki liman kenarı hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.