 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > European...

European Metal Recycling yangının ardından hurda öğütme tesisini durdurdu

Cuma, 05 Haziran 2026 11:23:27 (GMT+3)   |   San Diego

İngiltere merkezli geri dönüşüm şirketi European Metal Recycling (EMR), ABD, Camden’daki hurda öğütme tesisinde 29 Mayıs’ta çıkan yangın sonrası faaliyetleri durdurdu. Yangının hurdanın arasına karışan lityum iyon pilden kaynaklandığı düşünülüyor. Son beş yılda tesiste 15 yangın çıkması nedeniyle New Jersey yetkilileri EMR’ye karşı dava açmış durumda.

Şirket yeni yangın söndürme sistemi kurmuş olsa da son olay yerel yönetimlerin tepkisini artırdı. Camden yetkilileri tesisin tamamen kapatılmasını ve EMR’nin işletme ruhsatının iptal edilmesini istiyor. EMR ise bunun sektör genelinde, hurdaların arasına karışan lityum iyon pillerden kaynaklanan ulusal bir sorun olduğunu savunuyor.

Camden’daki duruşun deep sea hurda arzını ciddi daraltması beklenmiyor ancak kısa vadede ABD Doğu Kıyısı’ndaki liman kenarı hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yerel hurda fiyatları Haziran ayında şu ana kadar yapılan sınırlı sayıdaki bağlantıda yatay seyretti

05 Haz | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Batı ve Doğu Kıyısı’nda konteyner bazlı hurda fiyatları düşmeye devam ediyor

04 Haz | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Doğu Kıyısı limanlarında hurda fiyatları ihracat piyasasındaki zayıflama nedeniyle çoğunlukla yatay seyretti

03 Haz | Hurda ve Hammadde

ABD’de yerel hurda fiyatlarının Haziran ayında yatay seyretmesi bekleniyor

22 May | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Batı Kıyısı’nda dökme hurda fiyatları gerilerken, konteyner bazlı hurda fiyatları değişmedi

21 May | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Doğu Kıyısı limanlarında hurda fiyatları Boston hariç yatay kaldı

20 May | Hurda ve Hammadde

ABD’de Mayıs ayında eski hurda kalitelerinin fiyatları yatay seyrederken, birinci kalite hurda fiyatları yükseldi

15 May | Hurda ve Hammadde

Kanada’da Mayıs ayı birinci kalite hurda fiyatları yükselirken, eski hurda kalitelerinin fiyatları geriledi

15 May | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Batı Kıyısı’nda konteyner bazlı hurda ve dökme hurda fiyatları farklı seyirler izledi

14 May | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Doğu Kıyısı limanlarında hurda fiyatları hafifçe yükseldi, yeni artışlar zaman alabilir

13 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis