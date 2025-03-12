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Magnum yeşil çelik üretimi için yeni anlaşma yaptı

Çarşamba, 12 Mart 2025 15:08:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi Magnum Mining & Exploration (Magnum), Avrupa ve/veya Kuzey Amerika’da kağıt hamuru, biyokimyasal ve yeşil pik demir üretmek adına yeni teknolojiler geliştirmek için İsveç merkezli Wickers Group ile bir ortaklık anlaşmasına girdiğini açıkladı.

İki yıl boyunca yürürlükte kalacak bu anlama kapsamında ortak bir kağıt hamuru ve kağıt tesisi kurulacağını açıkladı. Bu tesisteki üretimden ortaya çıkacak yan ürünlerden biri olan biyokömür, pik demir üretimi için yeni bir HIsmelt tesisinde kullanılacak. HIsmelt tesisinde ortaya çıkan ısının da kağıt hamuru ve kağıt tesisi tarafından kullanılmasıyla döngüsel entegrasyon sağlanacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Avustralyalı şirket Malezya’da biyokömür, demir cevheri ve yeşil pik demir ticareti, üretimi ve tedarikine odaklanacak ortak girişim kurmak üzere Hindistan merkezli 2x1.Digital Private Limited ile anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler İsveç Avrupa Çelik Üretimi 

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