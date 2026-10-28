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Londra Metal Borsası, Şanghay borsası fiyatına dayalı vadeli sıcak rulo sac kontratını başlattı

Çarşamba, 28 Ekim 2026 11:28:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Londra Metal Borsası, uluslararası piyasa katılımcılarının Çin'in vadeli sıcak rulo sac referans fiyatına erişimini sağlayan LME Steel HRC Shanghai vadeli kontratını 27 Ekim 2026 tarihinde işleme açtı. Böylece Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) ilk kez bir metal fiyatının başka bir borsada işlem görmesi için lisans vermiş oldu.

HS koduyla işlem gören nakdi uzlaşmalı kontrat 10 mt büyüklüğündeki lotlardan oluşurken, fiyatlar ABD doları/mt cinsinden veriliyor ve 12 aya kadar aylık vadeler sunuluyor.

Borsaların açıklamasına göre kontrat çelik üreticilerine, tüccarlarına ve tüketicilerine uluslararası sıcak rulo sac ticaretinde fiyat riskini yönetmek için ilave bir araç sunuyor. Sözleşmenin uzlaşma yapısı dayanak alınan SHFE piyasasındaki likidite dinamiklerini yansıtıyor.

LME verilerine göre ilk işlem gününde takası gerçekleştirilen toplam işlem tonajı 2.513 lota ulaştı.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Avrupa Ticaret 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

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