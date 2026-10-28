Londra Metal Borsası, Şanghay borsası fiyatına dayalı vadeli sıcak rulo sac kontratını başlattı

Londra Metal Borsası, uluslararası piyasa katılımcılarının Çin'in vadeli sıcak rulo sac referans fiyatına erişimini sağlayan LME Steel HRC Shanghai vadeli kontratını 27 Ekim 2026 tarihinde işleme açtı. Böylece Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) ilk kez bir metal fiyatının başka bir borsada işlem görmesi için lisans vermiş oldu.

HS koduyla işlem gören nakdi uzlaşmalı kontrat 10 mt büyüklüğündeki lotlardan oluşurken, fiyatlar ABD doları/mt cinsinden veriliyor ve 12 aya kadar aylık vadeler sunuluyor.

Borsaların açıklamasına göre kontrat çelik üreticilerine, tüccarlarına ve tüketicilerine uluslararası sıcak rulo sac ticaretinde fiyat riskini yönetmek için ilave bir araç sunuyor. Sözleşmenin uzlaşma yapısı dayanak alınan SHFE piyasasındaki likidite dinamiklerini yansıtıyor.

LME verilerine göre ilk işlem gününde takası gerçekleştirilen toplam işlem tonajı 2.513 lota ulaştı.