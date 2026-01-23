Lodhia Industries Tanzanya’daki yeni çubuk ve filmaşin tesisi için Danieli’yi seçti

İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli Technologies, Tanzanya merkezli çelik ve plastik üreticisi Lodhia Industries’e son teknoloji bir çubuk ve filmaşin haddeleme kompleksi tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Proje, Doğu Afrika’da çelik üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Danieli’nin tedarik kapsamı, her iki hat için de gelişmiş haddeleme teknolojilerini içeriyor.

Kapasite ve ürün portföyü

Yeni hadde tesisinin yıllık kapasitesi 300.000 mt olacak. Tesis, yerel ve bölgesel pazarlara yönelik düz çubuk ve filmaşin üretecek.

Çubuk hattında 8-32 mm çap aralığında inşaat demiri, filmaşin hattında ise 5,5-8 mm çap aralığında düz filmaşin üretilecek.

Hadde kompleksi, 150×150 mm kütük işleyecek şekilde tasarlanırken, ileride 165×165 mm kütük işleyebilecek bir modernizasyona da imkân tanıyor. Tedarik kapsamı, ileride çubuk hattında kesintisiz haddeleme sağlayarak verimi, üretkenliği ve genel operasyonel etkinliği artıracak yeni nesil yatay kütük kaynak makinesi kurulmasına da olanak veriyor.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik odağı

Verimlilik ve sürdürülebilirlik esas alınarak tasarlanan tesis, gelişmiş soğutma teknolojileri ve optimize edilmiş kesintisiz haddeleme süreçleri sayesinde enerji tüketimini ve malzeme kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Proje, Lodhia Industries’in çevresel sorumluluğu yüksek çelik üretimi stratejisini desteklerken, bölgede artan talebin karşılanmasına da katkı sağlayacak.

Tesisin 2027’nin ilk yarısında devreye alınması planlanıyor ve Doğu Afrika’da modern, yüksek verimli haddeleme tesisleri için yeni bir referans noktası oluşturması bekleniyor.