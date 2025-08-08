 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Libyalı...

Libyalı LISCO’dan üretimi artırmak ve yeşil çelik dönüşümünü hızlandırmak için SMS ve Pitek Energy ile iş birliği

Cuma, 08 Ağustos 2025 15:39:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Kuzey Afrika’nın önde gelen çelik üreticilerinden biri olan Libyan Iron and Steel Company (LISCO), Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ve enerji şirketi Pitek Energy ile iki önemli uluslararası iş birliğine imza attı. LISCO bu yeni ortaklıklarla üretim kapasitesini artırmayı, operasyonel verimliliği geliştirmeyi ve küresel yeşil çelik hareketinde kilit bir oyuncu olmayı amaçlıyor.

SMS Group ile yapılan iş birliği temel üretim birimlerinde kapasite artışını hedeflerken; arızaların azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve nihai ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi hedefleri de kapsıyor. LISCO ayrıca, küresel karbon azaltım hedefleriyle uyumlu olarak, temiz enerji çözümleri konusunda uzmanlaşmış Alman firması Pitek Energy ile de stratejik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma da enerji verimliliği projeleri, yeşil çelik teknolojilerinin uygulanması, yenilenebilir enerji girişimlerinin başlatılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanacak.


Etiketler: Libya Kuzey Afrika 

Benzer Haber ve Analizler

Libya merkezli LISCO Türkiye ve Fas’a sıcak briketlenmiş demir ihraç ediyor

28 Şub | Çelik Haberler

Tosyalı SULB, Libya’daki DRI kompleksinin ilk aşaması için SMS ve Midrex ile anlaştı

26 Şub | Çelik Haberler

Kuzey Afrika çıkışlı uzun mamul fiyatları satış rotasına göre farklılık gösteriyor

12 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Libya merkezli LISCO altıgen soğuk haddehane projesini tamamlamak için Türk şirket ile anlaştı

14 Ağu | Çelik Haberler

Tosyalı ve SULB Libya’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi kuracak

18 Tem | Çelik Haberler

Libya merkezli LISCO ve Danieli doğrudan indirgeme tesisi inşa edecek

18 Nis | Çelik Haberler

LISCO inşaat demiri ihracatına yeniden başladı

15 Mar | Çelik Haberler

Libya’da filmaşin talebi zayıflıyor

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Libya’da yerel ve ithal filmaşin fiyatları

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Libya filmaşin piyasası- Hafta 45

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis