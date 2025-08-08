Libyalı LISCO’dan üretimi artırmak ve yeşil çelik dönüşümünü hızlandırmak için SMS ve Pitek Energy ile iş birliği

Kuzey Afrika’nın önde gelen çelik üreticilerinden biri olan Libyan Iron and Steel Company (LISCO), Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ve enerji şirketi Pitek Energy ile iki önemli uluslararası iş birliğine imza attı. LISCO bu yeni ortaklıklarla üretim kapasitesini artırmayı, operasyonel verimliliği geliştirmeyi ve küresel yeşil çelik hareketinde kilit bir oyuncu olmayı amaçlıyor.

SMS Group ile yapılan iş birliği temel üretim birimlerinde kapasite artışını hedeflerken; arızaların azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve nihai ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi hedefleri de kapsıyor. LISCO ayrıca, küresel karbon azaltım hedefleriyle uyumlu olarak, temiz enerji çözümleri konusunda uzmanlaşmış Alman firması Pitek Energy ile de stratejik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma da enerji verimliliği projeleri, yeşil çelik teknolojilerinin uygulanması, yenilenebilir enerji girişimlerinin başlatılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanacak.