Libya merkezli LISCO Türkiye ve Fas’a sıcak briketlenmiş demir ihraç ediyor

Basında çıkan haberlere göre Libya merkezli inşaat demiri üreticisi Libyan Iron & Steel Company (LISCO), Misrata limanından Türkiye ve Fas’a sıcak briketlenmiş demir ihraç etmeye hazırlanıyor. Söz konusu sevkiyatlar şirketin uluslararası varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası.

Buna göre Türkiye ve Fas’a gönderilmek üzere şirketin limanına yanaşan “Gemini Capo” ve “Hakkı Aykın” gemilerine sırasıyla 10.000 mt ve 5.000 mt sıcak briketlenmiş demir yükleniyor.

LISCO daha önce Lübnan’a 8.000 mt inşaat demiri, Portekiz’e 30.000 mt sıcak briketlenmiş demir ve İtalya'ya 26.300 mt sıcak briketlenmiş demir ihraç etmişti.