 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Libya...

Libya merkezli LISCO Türkiye ve Fas’a sıcak briketlenmiş demir ihraç ediyor

Cuma, 28 Şubat 2025 11:20:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Libya merkezli inşaat demiri üreticisi Libyan Iron & Steel Company (LISCO), Misrata limanından Türkiye ve Fas’a sıcak briketlenmiş demir ihraç etmeye hazırlanıyor. Söz konusu sevkiyatlar şirketin uluslararası varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası.

Buna göre Türkiye ve Fas’a gönderilmek üzere şirketin limanına yanaşan “Gemini Capo” ve “Hakkı Aykın” gemilerine sırasıyla 10.000 mt ve 5.000 mt sıcak briketlenmiş demir yükleniyor.

LISCO daha önce Lübnan’a 8.000 mt inşaat demiri, Portekiz’e 30.000 mt sıcak briketlenmiş demir ve İtalya'ya 26.300 mt sıcak briketlenmiş demir ihraç etmişti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Libya Kuzey Afrika Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da uzun mamul fiyatları halen yatay fakat zayıf talebin baskısı altında

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları beklentilerin kötüye dönmesiyle gevşedi

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Şubat 2025

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri ve filmaşin fiyatları çoğunlukla aynı seviyelerde kaldı

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları aynı kalırken, filmaşin fiyatları arttı

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’da yerel uzun mamul fiyatları hafifçe düşerken, ihracat fiyatları yükseldi

27 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

EMSTEEL varlık geliştirme programıyla ürün portföyünü genişletecek

27 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Şubat 2025

27 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları yatay, küresel alıcılar beklemede

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatlarında artış hız kazandı

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis