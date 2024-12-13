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İtalyan Lucefin Group yeni yüksek hızlı çekme makinesini devreye aldı

Cuma, 13 Aralık 2024 12:17:14 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Brescia merkezli İtalyan çekilmiş haddelenmiş ve dövme demir üreticisi Lucefin Group’un Trafilix tesisinde yüksek hızlı zincirli çekme makinesini devreye aldığını duyurdu. Danieli’nin tedarik ettiği çekme makinesinde filmaşinden yuvarlak, kare ve altıgen ticari profil üretimi yapılacak.

Danieli’nin Buttrio’daki özel fabrikalarında üretilen çekme makinesi, ideal yüzey kalitesi ile dakikada 200 metre çekme hızına ve 5 tonluk çekme kapasitesine sahip. Makine Danieli’nin en son geliştirdiği dijital sistemlerle uyumlu olarak üretildi.

Lucefin Group 1979’dan beri Danieli’den toplam altı çekme makinesi tedarik etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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