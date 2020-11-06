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Liberty Steel ilk sürdürülebilir şekilde üretilmiş inşaat demiri sevkiyatını yapmaya hazırlanıyor

Cuma, 06 Kasım 2020 14:48:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, bu hafta CARES sertifikası ve sürdürülebilirlik onayı aldıktan sonra ilk sürdürülebilir şekilde üretilmiş inşaat demiri siparişlerini sevk etmeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket, İngiltere’nin inşaat ve altyapı projelerine Greensteel ürünleri tedarik etme ve İngiltere’nin ithal çeliğe olan bağımlılığını azaltma stratejisini geliştirmek amacıyla yıl sonundan önce yaklaşık 10.000 mt ürün teslim edecek.

Liberty Steel, Rotherham haddehanesinde elektrik ark ocağında eritilen hurdadan sürdürülebilir şekilde üretim yaparak GreBar üretmeye başladı. Tesis, önümüzdeki aylarda GreBar üretimini artıracak ve nihai kapasite yıllık 300.000 mt’a ulaşacak. Tesis, B500C kalitesinde 25, 32, 40 ve 50 mm ebatlarında inşaat demiri üretme kapasitesine sahip ve portföyüne 20 mm ebadını da eklemeyi planlıyor.

Liberty Steel UK’in İnşaat Demiri Ticari Direktörü Peter Gate, “İngiltere hükümeti, salgının ardından daha iyi bir şekilde gelişme sözü verdi ve Liberty’nin Greensteel süreciyle yapılan inşaat demiri arzımız, müşterilere bir İngiliz şirketi tarafından sürdürülebilir olarak üretilen yüksek kaliteli çeliği kullanma olanağı tanıyor. Müşterilere bu ebatta daha geniş bir İngiltere pazarı sunacak ve inşaatta tasarım ile maliyet verimliliklerini artırmaya yardımcı olacak olan 50 mm inşaat demiri tedarik etme kapasitesini geliştirmeye önem verdik,” dedi.

Liberty Steel ayrıca, küresel pazarda çok bulunmayan mikro alaşımlı inşaat demiri araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Ürün, belirli yapısal uygulamalar için kullanışlı olan daha istikrarlı tanecik kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  inşaat demiri  İngiltere  Liberty Steel  Avrupa  |  benzer haberler »


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