Liberty Galati’nin yeniden yapılandırma süreci başladı, 690 milyon €’luk varlık satışı planlanıyor

Çarşamba, 04 Şubat 2026 16:39:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya’nın en büyük yassı mamul üreticisi olan Liberty Galati, yaklaşık bir yıldır ciddi mali ve operasyonel baskı altında bulunuyor. Süregelen likidite sıkıntıları ve maaş ödemelerindeki uzun süreli gecikmeler nedeniyle tesislerde çelik üretimi büyük ölçüde durdu. Ancak şirket mahkemenin kurtarma planını onaylamasının ardından kritik bir eşiği geride bırakarak yeniden yapılandırma sürecini resmen ilerletme hakkı kazandı. Resmi açıklamalara göre Liberty Galati böylece süreçte belirleyici bir aşamaya girdi ve 690 milyon € değerinde olduğu tahmin edilen varlıklarının Mart ayında uluslararası bir ihalede satışa sunulması bekleniyor.

Yerel kaynaklar aralarında hem uluslararası hem de yerel şirketlerin bulunduğu yaklaşık 13 potansiyel yatırımcının şimdiden ilgi gösterdiğini bildirdi. Bunlar arasında Hindistan merkezli JSW Steel ve Jindal Group, Irak merkezli Galiawa Group, Çin merkezli DeLong Steel, Türkiye merkezli KMC Steel, Ukrayna merkezli Metinvest ile kısa süre önce ArcelorMittal Hunedoara’nın varlıklarını satın almayı kabul eden Romanya merkezli UMB Grup’un yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Romanya devleti ve devlete ait finans kuruluşları şirketin en büyük alacaklıları arasında yer aldığı için satış sürecinin oldukça hassas şekilde yürütüleceği söylendi. Bu nedenle yapılacak ihalenin sonucu yalnızca borçların tazmin edilmesi açısından değil, inşaat, gemi inşaatı ve altyapı gibi son kullanıcı sektörler açısından da kritik önem taşıyor. Piyasa oyuncuları yaklaşan satış sürecini Liberty Galati’nin farklı bir çatı altında üretime devam edeceği ya da mevcut belirsizliğin daha da derinleşeceği bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.


