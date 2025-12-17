Liberty Galati'nin yeniden yapılandırma süreci ilerlemese de konkordato süreci uzatıldı

Romanya’da Liberty Galati’nin yeniden yapılandırma sürecini denetleyen mahkeme 16 Aralık 2025 tarihinde şirketin önleyici konkordato dosyasına ilişkin yeni bir karar alarak süreci uzattı ve bir sonraki inceleme tarihini 25 Mart 2026 olarak belirledi. Mahkeme konkordato yöneticisinin bir durum raporu sunduğunu ancak bu raporda yeniden yapılandırma, üretimin yeniden başlatılması veya mali toparlanmaya ilişkin herhangi bir ilerlemenin teyit edilmediğini ifade etti.

Kararın ağırlıklı olarak usule ilişkin olduğu ve önceki kararlarla benzer nitelikte olduğu belirtildi. Mahkeme, herhangi bir ödeme, iyileştirme ya da operasyonel kilometre taşını onaylamadı ve raporlamadaki gecikmelere dikkat çekerek konkordato yöneticisinden gerekli üç aylık raporu alacaklılara sunmasını bir kez daha talep etti.

Liberty Galati neredeyse bir yıldır konkordato koruması altında bulunuyor ve bu süre boyunca çelik tesisinde hiçbir üretim faaliyeti yapılmadı. Uzun süredir devam eden bu duruş, piyasadaki güveni olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşçiler, ödenmeyen maaşlar ve şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle neredeyse her hafta protesto düzenlerken, pek çoğunun alternatif iş arayışına girdiği bildiriliyor. Alacaklılar da herhangi bir borç ödeme ya da net bir toparlanma planı açıklanmadığı için baskı altında kalmaya devam ediyor.

Piyasa oyuncularına göre konkordato süreci şu ana kadar somut bir olumlu etki sağlayamadı. Tesisin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, sürecin gerçek bir toparlanmaya zemin hazırlamaktan ziyade nihai bir sonucu ertelediğine dair endişeler giderek artıyor.