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Liberty Galati’nin 5 No’lu yüksek fırınında teknik sorunlar devam ediyor

Pazartesi, 28 Nisan 2025 15:10:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanyalı çelik üreticisi Liberty Galati Başkanı Cornel Moisescu’nun 22 Nisan tarihinde yaptığı üretime yeniden başlayacaklarına yönelik açıklamaya rağmen tesis halen atıl durumda. Kaynaklara göre belirlenen yeni tarih 9 Mayıs. Ancak piyasa oyuncuları önemli teknik sorunlar devam ettiği ve üreticinin hammadde stokları yetersiz olduğu için bu tarihin de erken olduğunu düşüyor.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere, 5 No'lu yüksek fırının 22 Nisan tarihinde devreye alınması bekleniyordu. Liberty Galati’nin çalışan tek yüksek fırını olan 5 No’lu yüksek fırın 10 ay önce devre dışı bırakılmıştı. Üretimin durması nedeniyle maaşlarını almakta zorluk yaşayan 4.500 işçi eylem yaptı ve önümüzdeki günlerde maaşlarının yatırılması sözünü aldı.

Öte yandan üreticinin yönetim kademesi mali sorunlardan dolayı geçtiğimiz ay önleyici yapılandırma talebinde bulundu ve bu talep mahkeme tarafından kabul edildi. Bununla birlikte hükümet de üreticinin piyasaya daha erken dönebilmesi için finansman sağladı.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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