Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınını Nisan sonuna kadar yeniden devreye almayı planlıyor

Romanyalı çelik üreticisi Liberty Galati, hükümetin açıkladığı finansmanın ardından 5 No’lu yüksek fırınını Paskalya tatilinin akabinde, yani 22 Nisan tarihinde yeniden devreye almayı planlıyor. Şirket, zayıf piyasa koşulları sebebiyle geçtiğimiz yılın yaz aylarının başından bu yana faaliyet göstermiyor.

Liberty Galati Başkanı Cornel Moisescu, “Güçlü ve özverili bir ekiple birlikte kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlu piyasa koşulları altında faaliyetlerimize yeniden başlamaya hazırlanıyoruz. Romanya çeliğinin ulusal ekonomi ve Galati topluluğu açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yerel stratejik sektörlerin çelik ihtiyacını karşılamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ekibimin desteğiyle üretim faaliyetlerimize 22 Nisan tarihinde yeniden başlayabileceğimize yönelik inancım tam,” dedi.

Kaynaklar, şirketin Mayıs ayı üretimli yassı mamul için sipariş almaya başladığını bildirdi. Ancak çoğu müşteri, aylardır süren belirsizlik sebebiyle alımlara temkinli yaklaşıyor.