Sarralle Romanya’da UMB Steel için çelikhane kuracak

İspanyol mühendislik şirketi Sarralle tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Romanya merkezli çelik üreticisi UMB Steel s.r.l’nin Oțelu Roșu tesisinde kurulacak yeni çelikhane projesine katılacak ve modern, enerji verimli bir çelik üretim tesisi için kilit teknolojik sistemler tedarik edecek.

Şirket yeni tesisin altyapı ve inşaat uygulamalarına yönelik inşaat demiri ve filmaşin üretimine odaklanarak yıllık yaklaşık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Sarralle projenin en hayati bileşeni olarak Sarralle ve KR Tec tarafından ortak geliştirilen bir hurda ön ısıtma teknolojisi olan KR-MELT® ile donatılmış bir elektrik ark ocağı kuracak. Sistem tamamen sızdırmaz bir yapı içinde dikey hurda ön ısıtma ve sürekli besleme özelliklerine sahip olup, duman ve soğuk tozun tamamen yakalanmasını sağlayarak çevresel performansı artıracak.

Şirkete göre entegre sistem enerji verimliliğini optimize edip önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor ve hem operasyonel verimlilik hem de sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Şirket ayrıca bu teknolojinin küresel ölçekte giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve modern çelik üretiminde önemli bir trend olarak öne çıktığını ifade etti.

Sarralle ayrıca, yeni pota ocakları ve vakumlu gaz giderici dahil olmak üzere geliştirilmiş ikincil metalurji ekipmanlarının yüksek kapasiteli bir duman emisyon sistemi ile birlikte kurulacağını bildirdi. Bu bileşenlerin proses esnekliğini artırması, çelik kalitesi kontrolünü iyileştirmesi ve çevresel standartlara uyumu güçlendirmesi bekleniyor.