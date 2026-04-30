Latin Amerika çelik sektöründe ithalat baskısı 2026'nın Şubat ayında yüksek seviyede kaldı

Latin Amerika çelik sektörü Şubat ayında aşağı yönlü seyrini sürdürürken, bölgede ithalat baskısı yüksek seviyede kalmaya devam etti. Şubat ayında dış piyasalardan alımlar, bölgesel görünür tüketimin %41’ini oluşturdu. Aynı dönemde ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 4,42 milyon mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi yıllık %3,7 artışla 4,07 milyon mt oldu.

Yılın ilk iki ayında bölgenin ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 9,07 milyon mt, çelik ürünleri üretimi ise yıllık %1,3 düşüşle 8,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ürün bazında Şubat ayında uzun mamul üretimi yıllık %2,3 artışla 2,11 milyon mt, yassı ürün üretimi %7 artışla 1,89 milyon mt olurken, dikişsiz boru üretimi %26,4 düşüşle 71.000 mt seviyesine geriledi.

Ülkeler bazında Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında yıllık %5,7 düşüşle 2,52 milyon mt olurken, Meksika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer aldı. Arjantin ve Kolombiya’da ise ham çelik üretimi sırasıyla %14 ve %1,9 düşüş kaydetti. Çelik ürünleri üretiminde Meksika ve Kolombiya artış gösterirken, Brezilya ve Arjantin’de düşüş görüldü.

Bölgede çelik ürünleri görünür tüketimi Şubat ayında yıllık %4,2 artışla 6,01 milyon mt seviyesine yükseldi. Ocak-Şubat döneminde görünür tüketim yıllık %0,4 artışla 12,18 milyon mt oldu. Şubat ayında görünür tüketim Brezilya, Meksika ve Kolombiya’da artarken, Arjantin’de yıllık %6,4 düşüşle 196.000 mt seviyesine geriledi.

Latin Amerika’nın çelik ithalatı Şubat ayında yıllık %7,8 artışla 2,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bölgenin Ocak-Şubat dönemi ithalatı ise yıllık %3,1 artışla 5,02 milyon mt oldu. İlk iki ayda Brezilya ve Kolombiya’nın ithalatı artış gösterirken, Meksika ve Arjantin’in ithalatında düşüş kaydedildi.

Bölgenin ihracatı Şubat ayında yıllık %18,1 düşüşle 524.000 mt, Ocak-Şubat döneminde ise yıllık %10,9 düşüşle 1,09 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’nın ihracatı Şubat ayında düşüş göstermesine rağmen ilk iki ayda yıllık %13,8 artış kaydetti. Kolombiya’nın ihracatı Şubat ayında yıllık %5,7 artarken, Arjantin ve Meksika’da belirgin düşüşler görüldü.

Artan ithalat ve zayıflayan ihracat sonucunda bölgenin ticaret dengesi Şubat ayında 1,94 milyon mt açık verdi. Ocak-Şubat döneminde toplam ticaret açığı 3,93 milyon mt seviyesine ulaştı.

Çelik talep eden sektörlere bakıldığında inşaat sektörü Şubat ayında yıllık %1,3 daralırken, Ocak-Şubat dönemindeki düşüş %0,1 seviyesinde kaldı. Sanayi tarafında makine ve ev içi kullanım sektörlerinde gerileme görüldü. Buna karşılık otomotiv sektörü Mart 2026’da Brezilya’daki güçlü toparlanmanın desteğiyle yıllık %18,6 artış kaydetti ve yılın ilk iki ayını yıllık %0,4 artışla tamamladı.