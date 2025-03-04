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Laplace Conseil: ABD’nin artan geri dönüştürülmüş çelik talebini karşılamaya yetecek kadar hurdası var

Salı, 04 Mart 2025 11:09:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız danışmanlık firması Laplace Conseil tarafından yapılan “Hurda bazlı elektrik ark ocaklarına geçiş, ABD çelik sektörünün rekabet gücünü ve karbondan arındırılmasını hızlandırıyor” başlıklı bir araştırma, ABD’nin elektrik ark ocaklarında üretilen geri dönüştürülmüş çeliğe yönelik artan talebi karşılamaya yetecek kadar hurdaya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

ABD’de hurda rezervi halihazırda dört milyar mt’u aştı ve artmaya devam ediyor. Elektrik ark ocağı üretimli çelik, ABD’nin üretiminin yaklaşık %70’ini oluşturuyor ve 2040 yılına kadar bu oranın %90’a çıkması bekleniyor. Bu yüksek hurda rezervi, artan küresel arzla destekleniyor. Bu da elektrik ark ocaklı çelik üretiminin payının artmasını sağlayabilir. Ayrıca hurda kalitesi de artıyor. Kömür ve demir cevherine dayanan yüksek fırın bazlı çelik üretim süreçlerinden hurda ve elektrik kullanarak çelik üreten elektrik ark ocağı süreçlerine geçişin karbon emisyonunu önemli ölçüde azalttığına dikkat çeken çalışma, demir cevheri rezervleri azaldıkça hurda arzının arttığına dikkat çekti.

ABD Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Philip K. Bell, “Laplace Conseil’in araştırması, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki çelik üreticilerinin halihazırda bildiği bir şeyi doğruluyor: çeliğin geleceği madencilikte değil, geri dönüşümde. Hurdanın bulunabilirliği ve düşük emisyonlu üretimin kalitesi, özellikle ABD’de yüksek fırınlarda ve bazik oksijen fırınlarında yüksek emisyonlu çelik üretimine yönelik ihtiyacın azaldığı anlamına geliyor. Bu da çevre ve ABD imalatı sektörünün rekabet gücü açısından iyi bir haber,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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