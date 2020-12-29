Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %7,8 düştü

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %17,5 artışla 13,56 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %7,8 düşüşle 36,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,4, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,8, ABD’de yıllık %22 ve Avrupa bölgesinde %13,1 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
|
|
|
Yıllık değişim
|
2020
3. Çeyrek
|
2020
2. Çeyrek
|
(%)
|
2020
Ocak-Eylül
|
2019
Ocak-Eylül
|
(%)
|
Avrupa
|
1.414
|
1.341
|
5,2
|
4.546
|
5.233
|
-13,1
|
ABD
|
499
|
450
|
10,8
|
1.575
|
2.019
|
-22
|
Çin
|
8.496
|
7.455
|
13,9
|
21.941
|
22.490
|
-2,4
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.627
|
1.080
|
50,6
|
4.593
|
5.872
|
-21,8
|
Diğerleri
|
1.520
|
1.215
|
25,6
|
4.057
|
4.186
|
-3,1
|
TOPLAM
|
13.557
|
11.541
|
17,5
|
36.712
|
39.800
|
-7,8