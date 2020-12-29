Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %7,8 düştü

Salı, 29 Aralık 2020 12:25:29 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %17,5 artışla 13,56 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %7,8 düşüşle 36,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,4, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,8, ABD’de yıllık %22 ve Avrupa bölgesinde %13,1 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):