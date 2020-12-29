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Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %7,8 düştü

Salı, 29 Aralık 2020 12:25:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %17,5 artışla 13,56 milyon mt oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %7,8 düşüşle 36,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,4, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,8, ABD’de yıllık %22 ve Avrupa bölgesinde %13,1 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 


Çeyreklik değişim

 

Yıllık değişim

2020

3. Çeyrek

2020

2. Çeyrek

(%)

2020

Ocak-Eylül

2019

Ocak-Eylül

(%)

Avrupa

1.414

1.341

5,2

4.546

5.233

-13,1

ABD

499

450

10,8

1.575

2.019

-22

Çin

8.496

7.455

13,9

21.941

22.490

-2,4

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.627

1.080

50,6

4.593

5.872

-21,8

Diğerleri

1.520

1.215

25,6

4.057

4.186

-3,1

TOPLAM

13.557

11.541

17,5

36.712

39.800

-7,8

Etiketler: paslanmaz  Avrupa  çelik üretimi  paslanmaz  |  benzer haberler »


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