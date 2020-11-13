Kolombiya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında düştü

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %11,3 ve Ağustos ayında kaydedilen 113.033 mt’a kıyasla %8,8 düşüşle 103.092 mt oldu.
Kolombiya’nın uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %3,2 ve aylık %1,6 düşüşle 114.348 mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Kolombiya’nın ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,4 düşüşle 816.798 mt oldu. Söz konusu dönemde Kolombiya’nın uzun mamul üretimi ise yıllık %20,6 düşüşle 816.323 mt seviyesinde yer aldı.