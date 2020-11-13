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Kolombiya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 09:37:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %11,3 ve Ağustos ayında kaydedilen 113.033 mt’a kıyasla %8,8 düşüşle 103.092 mt oldu.

Kolombiya’nın uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %3,2 ve aylık %1,6 düşüşle 114.348 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Kolombiya’nın ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,4 düşüşle 816.798 mt oldu. Söz konusu dönemde Kolombiya’nın uzun mamul üretimi ise yıllık %20,6 düşüşle 816.323 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: üretim  hammaddeler  Güney Amerika  çelik üretimi  Kolombiya  ham çelik  |  benzer haberler »


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