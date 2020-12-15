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Kolombiya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

Salı, 15 Aralık 2020 09:57:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin (CPA) yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %22,6 düşüşle 95.699 mt oldu.

Ocak-Ekim döneminde, Kolombiya’nın ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,6 düşüşle 912.497 mt oldu.

CPA, Kolombiya’nın bu yılın Nisan ayında 33.089 mt ve Mayıs ayında 65.156 mt seviyelerinde yer alan ham çelik üretiminin, 2020 yılında Covid-19 salgınından önemli oranda etkilendiğini belirtti.

Kolombiya’nın uzun mamul üretimi Ekim ayında yıllık %15,5 düşüşle 100.002 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise, Kolombiya’nın uzun mamul üretimi yıllık %20,1 düşüşle 916.325 mt seviyesinde yer aldı.


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